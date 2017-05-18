 تعليم حائل يفوز بمركزين من أصل خمس مراكز في التصفيات النهائية لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم حائل يفوز بمركزين من أصل خمس مراكز في التصفيات النهائية لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي بلدي دومة الجندل يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين أمير الجوف استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤن المناطق مدير تعليم حائل ومساعدته يتلقون خطاب شكر وتقدير من مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم عد تنازلي لاستقبال ترامب و”55″ مسؤولا من دول خليجية عربية وإسلامية تركيا: لن نتوسل لألمانيا لإبقاء قواتها في إنجرليك المياه المعالجة ثلاثيا في الجبيل الصناعية لا تذهب لمياه الخليج “إيفاء” لرعاية ذوي الإعاقة تحتفل بنهاية العام الدراسي الصالح وبوخمسين والموسى والطريفي عن قائمة التجار والغدير والعفالق والصالح والجبر عن قائمة الصناع بانتخابات مجلس إدارة غرفة الأحساء للدورة العاشرة بحضور الأمير تركي الفيصل .. سكرتيرة دولة كازاخستان تفتتح معرض «الفيصل شاهد وشهيد» في أستانة “الجوازات ” تحذّر المتأخرين عن المغادرة بعد حصولهم على تأشيرة خروج نهائي .. وتشدد على تطبيق العقوبات والغرامات أهالي الطائف يخاطبون المسؤولين عبر هاشتاق #الطايف_تغرق

تعليم حائل يفوز بمركزين من أصل خمس مراكز في التصفيات النهائية لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي

المناطق - حائل

حصلت منطقة حائل في مسابقة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي على مركزين من أصل خمس مراكز في التصفيات النهائية على مستوى المملكة بحضور منسقة المسابقة المشرفة عفاف عبدالله والطالبات الفائزات هن: الطالبة إسراء أحمد وحصلت على المستوى الأول للمرحلة الابتدائية حفظ 100 حديث الطالبة سهيلة صلاح المستوى الثاني المرحلة المتوسطة حفظ 250 حديث والطالبة رؤى عبدالعزيز المستوى الثالث حفظ 500 حديث كما تم تكريم الطالبة بشهادة تقدير وكذلك مكافأة مالية 1000 ريال علماً أنه كان لهذا الفوز استعداداً مسبق من قبل إدارة التوعية الإسلامية بمتابعة الطالبات وتأهيلهن قبل دخول المنافسة على مستوى عام دراسي وقد أجريت لهن تصفية أولى على مستوى المدارس ثم تصفية ثانية على مستوى الإدارة.

وقد باركت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة فوزية الجنيدي ومديرة إدارة التوعية الإسلامية هذا الفوز الوطني لبناتنا الطالبات وقالت:”نبارك لجميع طالباتنا اللاتي تشرفن بحفظ هذا العلم الجليل وهو حفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك ممن لم يحالفهن الفوز فيكفيهن شرفاً أنه في صدورهن سائلة الله أن يكون حفظهن نبراساً مضيئاً لهن في الحياة وأن يجعل هذا العلم حجة لهن لا عليهن”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>