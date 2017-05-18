تعليم حائل يفوز بمركزين من أصل خمس مراكز في التصفيات النهائية لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي

حصلت منطقة حائل في مسابقة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي على مركزين من أصل خمس مراكز في التصفيات النهائية على مستوى المملكة بحضور منسقة المسابقة المشرفة عفاف عبدالله والطالبات الفائزات هن: الطالبة إسراء أحمد وحصلت على المستوى الأول للمرحلة الابتدائية حفظ 100 حديث الطالبة سهيلة صلاح المستوى الثاني المرحلة المتوسطة حفظ 250 حديث والطالبة رؤى عبدالعزيز المستوى الثالث حفظ 500 حديث كما تم تكريم الطالبة بشهادة تقدير وكذلك مكافأة مالية 1000 ريال علماً أنه كان لهذا الفوز استعداداً مسبق من قبل إدارة التوعية الإسلامية بمتابعة الطالبات وتأهيلهن قبل دخول المنافسة على مستوى عام دراسي وقد أجريت لهن تصفية أولى على مستوى المدارس ثم تصفية ثانية على مستوى الإدارة.

وقد باركت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة فوزية الجنيدي ومديرة إدارة التوعية الإسلامية هذا الفوز الوطني لبناتنا الطالبات وقالت:”نبارك لجميع طالباتنا اللاتي تشرفن بحفظ هذا العلم الجليل وهو حفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك ممن لم يحالفهن الفوز فيكفيهن شرفاً أنه في صدورهن سائلة الله أن يكون حفظهن نبراساً مضيئاً لهن في الحياة وأن يجعل هذا العلم حجة لهن لا عليهن”.