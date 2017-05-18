أمير الباحة يطالب بسرعة طرح أسهم مشروع مصنع اسمنت الباحة للاكتتاب العام

طالب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بسرعة طرح أسهم مشروع مصنع اسمنت الباحة للاكتتاب العام.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة شركة معادن الباحة للصناعة أحمد بن عبدالله العويفي، وذلك لمناقشة رخصة مصنع أسمنت الباحة، حيث عرض العويفي على سموه مراحل المشروع الذي حصل على رخصة الكشف من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مؤخرًا.

وأبدى سمو امير منطقة الباحة ارتياحه الكبير للخطوات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى للمشروع الذي يمتد إلى ثلاث مراحل بدءًا من مرحلة استلام الموقع والبدء في التنقيب وإنشاء المصنع ثم الإنتاج. وأكد سموه على أهمية الانتهاء من المشروع وفق الخطط التي رسمتها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتًا سموه إلى أنه سيتابع تنفيذ مراحل المشروع خطوة بخطوة، مؤكدًا أن نجاح المصنع هو نجاح للاستثمار في منطقة الباحة.

من جانبه أكد العويفي استعداد شركة معادن الباحة للصناعة الكامل لتنفيذ المشروع وفق ما خطط له، مشيرًا إلى أن 50% من أسهم الشركة للمؤسسين و50%

تطرح للاكتتاب العام للتكلفة الفعلية، وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة سوق المال.

فيما أكد المدير العام للشركة المهندس خالد بن أحمد العويفي أنه تم البدء في المشروع في مرحلته الأولى في 25 رمضان من عام 1437هـ، لافتًا إلى أن هناك مراحل سبقت البدء في تنفيذ المشروع من خلال زيارة فريق عمل مكون من مجلس إدارة الشركة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على أحدث وسائل التنقية في التنقيب عن الأسمنت، والتعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وبيَّن أن المصنع عند اكتماله سينتج ما لا يقل عن 6000 طن من الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريت، وسيوفر تقريبًا 600 وظيفة، إضافة إلى تأسيس معهد لتدريب الشباب السعودي للانخراط في العمل بالمشروع.