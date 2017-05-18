 “5685” نزيلاً يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في كافة سجون مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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“5685” نزيلاً يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في كافة سجون مناطق المملكة

“5685” نزيلاً يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في كافة سجون مناطق المملكة
المناطق ـ الرياض

انتظم عدد “5685” نزيلاً ونزيلة في كافة سجون مناطق المملكة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام 1438هـ، بإشراف ومتابعة من مديري سجون المناطق لتيسير الإجراءات للمشرفين على لجان الاختبارات وتقديم كافة الخدمات في تهيئة البيئة التعليمية والنفسية للنزلاء.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أشار إلى أن البرامج التعليمية والثقافية تمثل جانباً مشرقاً من برامج التأهيل والإصلاح التي تسعى المديرية لتحقيقها بمشاركة الجهات ذات العلاقة، فالاستزادة من العلوم في كافة المجالات يوسع مدارك العقل ويقوِّم السلوك الإنساني، بما يحقق إن شاء الله تعالى عودة أبنائنا وبناتنا النزلاء إلى مجتمعهم والمشاركة بفاعلية في بناء وتنمية مقدّرات وطننا الغالي.

وأوضح بن نحيت أن عدد النزلاء الذين أدوا اختباراتهم لهذا العام 1438هـ في مرحلة تعليم الكبار ومحو الأمية بلغ “913” نزيلاً، وفي المرحلة المتوسطة بلغ عددهم “1147” نزيلاً، فيما بلغ عدد النزلاء للمرحلة الثانوية “2022” نزيلاً، وفي تعليم الكبار ومحو الأمية للنزيلات بلغ عددهن “131” نزيلة، أما في التعليم الجامعي فقد بلغ عدد النزلاء “1472” نزيلاً.

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