أمير الجوف دشن منظومة الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر الإمارة صباح اليوم الخميس عدداً من (الخدمات الإلكترونية) , التي تندرج تحت مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق (ريادة) الذي تُشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.

وأشاد سموه , في كلمة له بهذه المناسبة, بالدعم الكبير والمستمر من مقام وزارة الداخلية لإمارات المناطق كافة، والذي يأتي انطلاقاً

من الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل في إمارات المناطق , وخصوصاً دعم مسار التحول التقني .

الجدير بالذكر أنّ برنامج (ريادة) الذي يتضمن خمسة مشروعات رئيسية هي : (الاستراتيجية والحوكمة , وتقنية المعلومات , والموارد البشرية , والاتصال المؤسسي , ومتابعة التحوّل والتغيير) ,

والتي تمّ البدء فيها قبل أكثر من عام , عبر عدة مراحل , استهدفت المرحلة الأولى منها , تجهيز البنى التحتية , بالتركيز على المشروعات التي تمسّ حياة المواطن والمقيم بحيث تُركّز على الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصاً في المسار الإلكتروني بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, لتسهيل إجراءاتهم بإمارات المناطق, وإضفاء صبغة حضارية على بيئة العمل في إمارات المناطق , و تسعى وكالة شؤون المناطق في النهاية إلى تحقيق مفهوم (الإمارة الذكية) .

وتشمل المنظومة التي جرى تدشينها , حزمة من الخدمات

الإلكترونية التي تُقدمها إمارة المنطقة للمواطنين والمقيمين عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) , وتشمل (33) خدمة إلكترونية , منها (18) خدمة للمواطنين , و(15) خدمة للمقيمين, وتُُمثّل المرحلة الأولى من برنامج (ريادة) , ومن شأنها تعزيز التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني , وتطوير الخدمات لكافة المستفيدين.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرح مفصل عن تفاصيل تلك

الخدمات الإلكترونية والأهداف التي تسعى لتحقيقها , كما اطّلع سموه على أبرز المشروعات التقنية التي سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية , والتي تأتي استكمالاً لمنظومة شاملة من الخدمات التقنية والإدارية والبشرية ، الهادفة إلى تطوير بيئة العمل في إمارات المناطق , والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

حضر التدشين وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق العميد (محمد بن علي الهبدان), ووكلاء إمارة منطقة الجوف وعدد من المسؤولين في إمارة المنطقة، بالإضافة لمسؤولين من وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق, ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني , ومركز

المعلومات الوطني, وشركة (علم لأمن المعلومات(.