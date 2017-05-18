طبيب سعودي يشارك في تنظيم مؤتمر دولي حول زراعة الشعر

يشارك الطبيب السعودي الدكتور شادي طلال زارع استشاري الجلدية وأمراض وزراعة الشعر في تنظيم أحد أكبر المؤتمرات في أمراض وزراعة الشعر في العالم والمقام في مدينة فانكوفر الكندية كنائب لرئيس المؤتمر.

حيث سيقام المؤتمر في الفترة من ٧ الى ٩ أبريل القادم. بمشاركة نخبة من الأطباء المتميزين من مختلف دول العالم. وسيقوم الدكتور شادي زارع بتقديم عدة أوراق علمية في المؤتمر إحداها عن الأساليب المستخدمة لأخذ الشعر من منطقة أسفل الذقن وزراعته؛ وورقة علمية أخرى عن أساليب التخدير الموضعي في زراعة الشعر.

يذكر بأن الدكتور شادي زارع حاصل على البورد الأمريكي والكندي من جامعة ميجيل الكندية. ويعمل حالياً كوكيل لكلية الطب في جامعة جدة وبروفيسور زائر في جامعة ميجيل الكندية، حيث يقوم بتدريس أطباء الجلدية الكنديين في ما يتعلق بأمراض وزراعة الشعر و أساليب التجميل اللاجراحي.