بلدية الخفجي تصادر 125 شبك وحوش لباعة مخالفين

نفذت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الرقابة الصحية والمسلخ مؤخرا، حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين وبمساندة من قسم النظافة والحركة ببلدية محافظة الخفجي بمعدات وقلابات وعمال نظافة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن مراقبي البلدية ضبطوا الباعة المتجولين في عدد من الاماكن بالمحافظة، مثل أمام مسلخ الأهالي لمحافظة الخفجي، وأمام محطات الوقود وحدودها والتي تمارس بيع الأغنام المخالفين لنظام البيع.

وقال أنه نتج عن هذه الحملة إزالة ومصادرة عدد (125) أشباك حوش غنم والطاولات والأخشاب والأشرعة للمباسط العشوائية وتانك ماء (واحد) وتم منعهم مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم مزاولة البيع العشوائي بالطرق العامة مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين, علماً أن الحملة مستمرة حتى للحد من ظاهرة البيع العشوائي المخالف لأنظمة البيع .

وأكد الحميداني أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة وضبط مراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية