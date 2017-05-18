نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي بمدير جامعة جدة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة ، مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح مشاط .

واستمع نائب أمير المنطقة، إلى شرح عن أقسام وتخصصات الجامعة ، كما اطلع سموه على خطة الجامعة وتوجهاتها المستقبلية الهادف لمواكبة رؤية المملكة 2030 ، إلى جانب البرامج المزمع تنفيذها بهدف مواءمة مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل الحالية.

وأبان الدكتور مشاط أن عدد الدارسين في الجامعة يقدر بنحو 14 ألف طالب وطالبة يدرسون في 14 كلية موزعة على المركز الرئيسي للجامعة البالغ مساحته 5 ملايين متر مربع، كذلك على فرعي خليص والكامل والبالغة مساحتهما الإجمالية 9 ملايين متر مربع ، فيما بلغ عدد خريجي العام الحالي 1800 طالب وطالبة.

وفي شأن ذي صلة استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، والذي قدّم لسموه نبذة تعريفية عن الجامعة البالغ عدد الدارسين فيها وفي أفرعها بمحافظات الخرمة ورنية وتربة أكثر من 71 ألف طالب وطالبة يدرسون في 19 كلية مختلفة التخصصات ، وأوضح الدكتور زمان أن الجامعة ستدشن العام المقبل حزمة من المشروعات التطويرية ، يأتي في مقدمتها إطلاق أول أكاديمية للشعر العربي والتي تبنى فكرتها ووضع حجر الأساس لها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وأيضاً افتتاح 17 مشروعاً جديداً العام المقبل ، تشمل مبانٍ وكلياتٍ جديدة من أبرزها المدينة الجامعية بسيسد ، وتضم كافة التخصصات للطلاب والطالبات ، كذلك السكن الجامعي الذي يستوعب قرابة 3 آلاف طالب ، فيما بلغ عدد خريجي الجامعة وأفرعها العام الحالي 13 ألف طالب وطالبة.

وفي نهاية اللقاءين هنأ مديّري جامعة جدة والطائف ، نائب أمير المنطقة بالثقة الملكية سائلين الله له العون والتوفيق.