 “التخصصات الصحية” تعلن بدء التسجيل لاختبارات رخصة الممارسة المهنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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“التخصصات الصحية” تعلن بدء التسجيل لاختبارات رخصة الممارسة المهنية

“التخصصات الصحية” تعلن بدء التسجيل لاختبارات رخصة الممارسة المهنية
واس - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التسجيل للفترة الأولى اختبارات رخصة الممارسة المهنية التي ستعقد في الفترة من 4 وحتى 15 يونيو في تخصصات (الطب البشري SMLE، طب الاسنان SDLE، أخصائي التمريض SNLE).
وأوضح مدير عام الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” عبدالله الزهيان، أن الاختبارات هي لمن أراد الحصول على رخصة الممارسة الهنية في هذه التخصصات، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام النتيجة عند التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية.
وأشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً لمن هم في سنة الامتياز ولديهم خطاب يفيد بذلك أو طلب فرصة تحسينية (لمن هو مصنف مسبقاً ولم يقبل في برامج شهادة الاختصاص)، عبر الرابط
http://www.scfhs.org.sa/MESPS/TrainingExams/OverallEntranceExam/Pages/Requirements.aspx، أما من أنهو سنة الامتياز وليس لديهم تصنيف مهني فيجب التقديم عن طريق ادارة التصنيف والتسجيل وفق الاجراءات المتبعة نظاماً.
وأوضح الزهيان، أن عدد المحاولات لاجتياز اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة طب الأسنان – SDLE، هي أربع محاولات كل عام ابتداء من المحاولة الأولى، وفي حال تم اجتياز الاختبار، فيتم إعطاء المتقدم إن رغب (فرصتين) اضافية لتحسين الدرجة لغرض المنافسة في القبول لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، في حين أن صلاحية نتيجة الاختبار خمس سنوات من تاريخ اجتياز الاختبار، وعدد الأسئلة الاختبار 300 سؤال.
أما ما يتعلق باختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة التمريض (أخصائي)، فإن عدد المحاولات هي أربع خلال السنة الواحدة، وفي حال تم اجتياز الاختبار، فيتم إعطاء المتقدم اذا رغب (فرصتين) اضافية فقط لتحسين الدرجة لغرض المنافسة في القبول لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، أما عدد الأسئلة فهي 150 سؤلاً ومدة الاختبار ثلاث ساعات.

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