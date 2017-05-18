مستشفى الارطاوية يقيم حملة للتبرع بالدم دعما لمستشفيات المشاعر المقدسة

لقيت حملة التبرع بالدم التي نظمها مستشفى الارطاوية ممثلا بقسم المختبر وذلك بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك خالد إقبالا ملحوظا وتوافدا على بهو المستشفى الذي اقيم به الحملة للتبرع مابين شباب وكبار السن وانضم اليهم عدد من موظفي القطاعات الحكومية في مدينة الارطاوية

وقال مدير المختبر في مستشفى الارطاوية الاستاذ نايف مناحي الرخيمي ان هذه الحملة تأتي في إطار دعم المشاعر المقدسة بكميات كبيرة من الدم استعدادا لحاجة مستشفيات المشاعر المقدسة توقعا لتوافد عدد كبير من المعتمرين اثناء شهري شعبان ورمضان.

من جانبه قدم الممرض عبدالمحسن العتيبي من بنك الدم في مستشفى الملك خالد بالمجمعه شكره لمستشفى الارطاوية على تهيئة المكان لاستقبال المتبرعين وقال ان الحملة تهدف الى استقبال اكبر عدد من المتبرعين تلبية للطلب المتوقع من حاجة مستشفيات المشاعر المقدسة اثناء شهر رمضان المبارك واشار الى ان فوائد التبرع بالدم تتمثل في زيادة نشاط نخاع العظم لانتاج خلايا جديدة وايضا زيادة نشاط الدورة الدموية ويساعد ايضا على تقليل نسبة الحديد في الدم