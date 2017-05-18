(7) مواقع قيادية يطرحها تعليم الباحة أمام المشرفين والمشرفات

ضمن حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة على تحقيق مبادئ العدل والمساواة وإتاحة الفرصة للجميع بما يحقق المصلحة العامة ويجسد الالتزام بالضوابط والاشتراطات اللازمة عند اختيار القيادات التعليمية والكفاءات المتميزة للقيام بمختلف المهام والأدوار التربوية والتعليمية في المواقع المتعددة لتحقيق الجودة النوعية في الأداء.

دعت الإدارة العامة ممثلة في لجنة اختيار القيادات التعليمية الراغبين من المشرفين والمشرفات لشغل عدد من المواقع القيادية التقدم لأمانة الإدارة بملف يحوي السيرة الذاتية والخبرات والمؤهلات والدورات التدريبية لشغلها.

وأفاد أمين الإدارة الأستاذ خميس بن عبدالرحمن القفعي بأن المواقع القيادية تشمل مكتب التعليم بالمندق للبنين والبنات وكذلك مكتب التعليم ببلجرشي للبنات و تتضمن كذلك شغل مهام مدير إدارة شؤون المعلمين ووحدة تطوير المدارس ومهام مدير إدارة التوعية الإسلامية والتربية الخاصة.

وأشار “القفعي” بأن سعي الإدارة نحو شغل هذه المناصب القيادية بالكفاءات التربوية المميزة يعكس تطلعاتها نحو الأفضل في اختيار وتكليف القيادات ، وتحقيق التكامل في توحيد الإطار العام لشغل المناصب القيادية التعليمية وفق الاشتراطات والضوابط الوزارية المنظمة متمنيا للجميع التوفيق والسداد .