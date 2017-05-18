تمديد تكليف ( البركاتي ) مديرا لتعليم الليث

صدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتمديد تكليف الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الليث .

وأعرب ( البركاتي ) عن بالغ اعتزازه وفخره وتقديره بثقة معالي وزير التعليم ، وأضاف أن ميدان التعليم ميدان غني برجالاته الأوفياء الذين يتفانون في خدمة الوطن ، وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل استمرار تطوير وتجويد العمل التربوي والتعليمي في كافة مدارس محافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها، واستكمال تنفيذ المشاريع التربوية النوعية التي تقوم الإدارة بتنفيذها حالياً والتي تستهدف المعلم والطالب والبيئة المدرسية والإدارية والمجتمع ، وتهدف إلى الإرتقاء بالتعليم وتحسين المخرجات وجودة الأداء ، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لفريق العمل بإدارة التعليم بقطاعي البنين والبنات عرفانا بما يقدمونه من جهود عظيمة في سبيل رعاية وتعليم أبناء وبنات الوطن في هذا الجزء الغالي من وطننا المعطاء