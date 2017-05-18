مستشفى الملك سلمان يحصد 6 جوائز في جودة المختبرات 

حصل مختبر مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض على ست جوائز تقديرية في برنامج الجودة بالمختبرات وبنوك الدم على مستوى وزارة الصحة وذلك في الملتقى السنوي السادس لبرنامج الجودة بالمختبرات ،

والذي تشرف عليه الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بالوزارة،

حيث تم تسليم درع وشهادات التهنئة لمدير المختبر بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض الأخصائي أول خالد بن محمد الزياد وهي:

المركز الثاني في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية RIQAS program والمركز الخامس في برنامج اختبار عينات الجودة الخارجية EQAS program لقسم أمراض الدم ، والمركز السادس في برنامج فحص معدل السكر التراكمي ، والمركز السادس في فحص الهيموجلوبين بطريقة الترشيد الكهربائي ، والمركز السابع في فحوصات غازات الدم ، والمركز التاسع في قسم الكيمياء الحيوية والإكلينيكية والمدرج على أجهزةSIEMENS .

وبين الأخصائي الزياد أن تحقيق مختبر مستشفي الملك سلمان لهذه المراكز المتقدمة وعلى مستوى المملكة هو نتيجة جهود العاملين في المختبر وبنك الدم بالمستشفى والدعم المستمر الذي يحظى به المستشفى و المختبر .