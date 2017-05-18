 700 ألف وفاة سنوياً بسبب الاستخدام السيئ للمضادات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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700 ألف وفاة سنوياً بسبب الاستخدام السيئ للمضادات

المناطق_الرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية في المجالين البشري والبيطري ينتج عنه وفاة ما يتجاوز 700 ألف حالة بشرية سنوياً بسبب الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في البشر والحيوانات. ويتوقع أن يصل هذا الرقم في حال الاستمرار على الاستخدام السيئ لتلك الأدوية إلى 10 ملايين حالة وفاة بشرية وخسائر اقتصادية كبيرة تتجاوز (100) ترليون دولار سنوياً بحلول عام 2050م.

وقال د. إبراهيم قاسم مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية إن الإحصائيات العالمية بينت أن 60 % من الميكروبات التي تصيب الانسان هي من أصل حيواني، وأن ما يقارب من 70 % من المضادات الحيوية المستهلكة هي في المجال البيطري وأن ما يقارب 20 % من الإنتاج الحيواني يفقد عالمياً بسبب الأمراض الحيوانية، رغم ان 70% هي نسبة ما يحتاجه العالم من البروتين الحيواني في عام 2050م.

وقال قاسم “حان الوقت ليتحرك الجميع للحد من الاستخدام المفرط وغير المسؤول للمضادات الحيوية في المجالين البشري والبيطري”، داعياً أصحاب المشاريع ومربي الحيوانات بأنواعها بعدم استخدام أي مضاد حيوي إلا بعد استشارة الطبيب البيطري والتقيد بفترة التحريم المدونة على عبوته، والالتزام الدقيق بمدة إعطاء الدواء وعدم تغييره الا بعد استشارة الطبيب. وأضاف “فترة الصيف قد تؤثر على كفاءة المضادات الحيوية البيطرية، إذا لم يتم حفظها بشكل جيد، مما قد يفقدها فعاليتها ويتسبب بتكون المقاومة الميكروبية تجاهها، وبالتالي تصبح خطرا على صحة الإنسان والحيوان.

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