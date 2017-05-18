الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بجازان ورؤساء الدوائر

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان على عمل ومهام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان وذلك خلال لقاءه رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة جازان الدكتور عبدالرحمن بن محمد الجارالله وعددا من رؤساء دوائر الفروع بالمحافظات ، بمكتبه بالإمارة اليوم ،

والذين قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الغالية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان، مشيدًا بالقرارات والتوجيهات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن عمل ومهام إدارات الإدعاء العام بالمحافظات ، وآلية سير عمل تلك الجهات, معربا عن تقديره للجهود المبذولة ، ومتمنيا للجميع مزيدا من التوفيق لخدمة الوطن والمواطن .

من جتهة عبر رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان على الاستقبال، سائلًا المولى عز وجل أن يعين سموه على أداء هذه الأمانة في ظل توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لكل ما فيه خير المنطقة وخدمة أبناءها.