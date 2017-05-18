الفيصل يشكر أدبي جدة لتفاعله في ملتقي مكة الثقافي 

تلقى رئيس نادي جدة الأدبي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لقاء جهود النادي في مشروع ملتقى مكة الثقافي وقال سموه أطلعنا على المبادرات التى نفذها النادي في مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف تكون قدوة نشكر لكم تفاعلكم مع الملتقى آملين استمرار دعمكم للملتقى في الأعوام القادمة .

وأعرب الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي عن عظيم شكره وتقديره لسمو الكريم على اللفتة الكريمة التي تنم عن عمق التواصل بين سموه وأدبي جدة . وسعادته باهتمام سمو الأمير الشاعر المثقف على تشجيع الثقافة والأدب ورعاية المثقفين في منطقة مكة المكرمة .

الجدير بالذكر أن النادي قد شارك في مبادرة ( كيف نكون قدوة) بمبادرتين هما: قدوة من بلادي و….والمنصة الإعلامية . ويعد البرنامج الأكثر انسجاما مع دور المؤسسة الثقافية حيث يسلط الضوء على شخصيات وطنية ثقافية رائدة جمعت بين العمل الوطني أدبا وإدارة وإنجازا وأسهمت بشكل ثري في بناء المشهد الثقافي والمحلي والعلمي للمملكة .ويبرز البرنامج الجوانب التطبيقية التي يمكن أن تكون مثالاً للاحتذاء والاقتداء. وابراز المثقف القدوة الذي أسهم في المشهد الثقافي الوطني.

وتضمنت البرامج التى اعتمدها النادي خلال الموسم الحالى دورات وورش عمل وبرامج تثقيفية، ركَّزت على عدد من المحاور، منها أن تكون جميع الفعاليات والأنشطة المختلفة للنادي لهذا العام تحت شعار (كيف نكون قدوة؟ ). اضافة الى تنفيذ مشروع بعنوان: “المنصة الافتراضية الإعلامية