شذا الطويرقي من العشر الأوائل في تحدي القراءة وتحصل مدرستها على التميز

حققت الطالبة شذا باشا الطويرقي من الابتدائية السابعة بالطائف مركزًا متقدمًا ضمن العشر الأوائل على مستوى الوطن في مسابقة تحدي القراءة العربي ، كما حققت المدرسة التميز على المدارس المشاركة في التحدي .

وشهدت تصفيات المرحلة الثالثة المقامة بالعاصمة الرياض منافسة 285 طالب وطالبة من كافة الادارات التعليمية بالمملكة على تحقيق لقب بطل التحدي ، خضعوا جميعًا للتحكيم وفق معايير وضوابط ليتأهل منهم 10 فائزين و10فائزات ، وسوف يتم تكريمهم في الحفل الختامي على مستوى الوطن ، وتتويج فارس التحدي للمشاركة مع الأبطال من الأقطار العربية في تصفيات المسابقة بدبي .

وقدمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف التهنئة للطالبة الطويرقي وكذلك مدرستها على هذا الإنجاز ، مثمنة جهود اللجنة المركزية ، ومنسقة المشروع الأستاذة هاجر الحارثي ولجان التحكيم ، والداعمين والمشاركين من المدارس والمكاتب على المتابعة والتوجيهات .

الجدير بالذكر أن تحدي القراءة العربي يمثل أكبر مشروع إقليمي عربي وبادرة رائدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي ، وإخراج جيل قاريء متسلح بالمعارف وقادر على موجهة تحديات المستقبل ، وإحداث نهضة عربية في مجال القراءة خاصة والثقافة عامة .