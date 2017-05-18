الفضلي يوقع خطاب ترسية مشروع المرحلة الثانية لأكبر خزن استراتيجي مكة المكرمة والطائف يصل 2.9 مليون م3

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خطاب ترسية لمشروع خزانات استراتيجية بالشرائع بمكة المكرمة والهدا بالطائف عددها 17 خزان استراتيجي سعة الخزان الواحد 170 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات الاستراتيجية 2.9 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة . بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي وعدد من المسؤولين من الجانبين

من جهته رفع المهندس الفضلي شكره لمقام خادم الحرمين الشرفين بمناسبة تمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من توقيع هذا العقد الذي سيؤدي بحول الله وقوته إلى رفع الطاقة التخزينية للمياه المحلاة بمنطقة مكّة المكرمة والمشاعر المقدسة قبلة المسلمين التي تستضيف ملايين من ضيوف الرحمن على مدار العام.

وقال إن هذا المشروع سيخدم المشاعر المقدسة عبر زيادة الخزن التشغيلي والاستراتيجي لمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة والطائف نظراً لما تمثله من مكانة وقدسية لدى العالم الإسلامي التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل اهتمامها وحرصها راحة لضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج، وهذا يواكب رؤية المملكة 2030 في استدامة امداد خدمات المياه لهذه المنطقة

من جانبه أوضح المهندس الحازمي أن هذا المشروع يتكون عدد (8) خزانات استراتيجية بالشرائع بمكة المكرمة سعة الخزان الواحد 170 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات 1.36 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة ، مبينا بأن هذا المشروع يعد أكبر خزن استراتيجي في مدينة مكة المكرمة حيث سيتم الاستفادة من هذا الخزن لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح الحازمي ان المشروع يتضمن كذلك عدد (9) خزانات استراتيجية بالهدا بمحافظة الطائف سعة الخزان الواحد 170 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة ليصبح مجموع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات 1.53 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة حيث يعد أكبر خزن استراتيجي في محافظة الطائف ويستفيد من هذه الخزانات محافظة الطائف وقراها بالإضافة الى منطقة الباحة.

مشيرا الى ان مدة تنفيذ كامل المشروع (1095) يوماً تبدأ من تاريخ استلام المقاول الموقع على أن يتم اكتمال وتسليم الخزانات وتشغيلها بشكل تدريجي خلال مدة المشروع