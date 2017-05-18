 سجون جدة تُطلق سراح 2087 سجينًا شملهم العفو الملكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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سجون جدة تُطلق سراح 2087 سجينًا شملهم العفو الملكي

سجون جدة تُطلق سراح 2087 سجينًا شملهم العفو الملكي
المناطق_جدة

أطلقت إدارة السجون بمحافظة جدة أمس سراح 2087 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن نزلاء السجون السعوديين والأجانب الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك وبمتابعة من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة .
وأوضحت محافظة جدة أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من نزلاء السجون خلال الأيام القادمة، كما سيتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك.

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