الرئيس اليمني : مركز الملك سلمان للإغاثة أصبح معلمًا إقليميًا ودوليًا ناجحًا ورائدًا وكل يوم يثبت ريادته للعمل الإنساني

أشاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيرا إلى أن المركز أصبح معلمًا إقليميًا ودوليًا ناجحًا ورائدًا وكل يوم يثبت ريادته للعمل الإنساني بامتداده الواسع، مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى هذه الأعمال الجليلة .

جاء ذلك خلال زيارة فخامته للمركز اليوم، ولقائه بمعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وقدم الرئيس اليمني في كلمة له بمناسبة الزيارة الشكر باسمه ونيابة عن أبناء الشعب اليمني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولحكومة وشعب المملكة ولمعالي الدكتور الربيعة على الجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلها في دعم اليمن في المجال الإنساني والإغاثي، تلك الجهود التي خففت من معاناة الناس وأسهمت بشكل فاعل في سد بعض احتياجاتهم وإغاثة المحتاجين في اليمن .

وقال فخامة الرئيس هادي : ليس مستغربًا ولا جديدًا على المملكة التي تميزت في الأعمال الإغاثية والإنسانية والتنموية , وبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة امتدت لكافة أرجاء اليمن حتى التي تقع تحت سيطرة الحوثي وهذا أمر غاية في الأهمية ونؤكد ونشدد عليه, وفي كل محطة من العمل الإنساني والتنموي نرى أشقاءنا في الصدارة.

وأضاف : زيارتنا تنطلق من مسؤوليتنا في تقديم الشكر لكم وتقديركم على كل ما تقدمون به، ونحن سعداء بعمل المركز لأنه خيره أصبح يمتد لكل المدن والقرى اليمنية ونسجل لهم شكرنا وتقديرنا على كل ما يبذلونه .

من جانبه رحب معالي الدكتور الربيعة بفخامة الرئيس اليمني باسمه ونيابة عن منسوبي المركز وقال : أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قام المركز باستجابة عاجلة لاحتواء وباء الكوليرا في اليمن وشكّل فريقاً للاستجابة السريعة للتصدي للوباء بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة اليمنية ووزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف .

وقال معاليه : لدينا مشروع عاجل مع منظمة الصحة العالمية وآخر مباشر مع وزارتي الصحة السعودية واليمنية بالإضافة إلى برامج أخرى كبيرة وعاجلة لاحتواء الوباء، مؤكدا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للمركز بالاهتمام بالعمل الانساني في اليمن وإعطائه الأولية للتخفيف من معاناة الأشقاء هناك, مشدداً حرص المركز على الرقابة والمراجعة للبرامج التي ينفذها في اليمن بما فيها المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين .

واستطرد معاليه : جميع المنظمات العاملة مع المركز تشيد بالاحترافية العالية التي يتمتع بها والتزامه بالحيادية في تنفيذ أعماله والتقيد بالمبادئ العلمية وتطبيق القانون الدولي الإنساني بعيدا عن أي دواف .