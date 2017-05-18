إنسانية ممرضة سعودية تتبرع بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها!

هل يمكن أن تتخلى عن جزء من جسدك لتنقذ حياة شخص لا تعرفه؟

قصة إنسانية غريبة شهدتها المملكة مؤخراً، فلم تكن تتوقع الطفلة بشاير الرشيدي، المصابة بتليف في الكبد، بأن رحمة الله سترزقها بالممرضة السعودية عبير العنزي، لتتبرع لها بجزء من كبدها، لتصبح أول ممرضة سعودية تتبرع بجزء من كبدها لطفلة.

الممرضة عبير العنزي في العقد الثاني من عمرها، لا تربطها أي صلة قرابة بالطفلة بشاير، وعلمت عن حاجتها للتبرع عن طريق موقع تويتر، فاستجابت لنداءات ومناشدات والد الطفلة، وتواصلت مع عائلتها، وحينما تأكدت من تفاصيل حالة الطفلة الصحية، عقدت العزم على التبرع لبشاير الموجودة في مستشفى الأمير سلطان الطبية بمدينة الرياض.

استخارة

وقبل أن تصل الممرضة عبير العنزي التي تعمل بإدارة التمريض بـ”صحة الجوف”، إلى مدينة الرياض، ذهبت برفقة والدتها لأداء العمرة في مكة المكرمة، حيث استخارت في بيت الله الحرام، في أمر التبرع للطفلة، وما إن أنهت عمرتها حتى بلّغت عائلة الطفلة أنها ستحضر إلى الرياض للتبرع، حسب ما ذكره صلاح العنزي أخو الممرضة عبير العنزي في حديثه لـ “هافينغتون بوست عربي”.

في يوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، تمت زراعة الكبد للطفلة بشاير، وذلك بعدما أجريت جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة، حيث تطابقت تحاليل المريضة والممرضة معاً، وتكللت العملية بالنجاح، وخرجت الممرضة والطفلة من غرفة العمليات، بصحة جيدة.

مقابل مالي

يقول صلاح العنزي: “إنسانية عبير وحبها لفعل الخير وشجاعتها، هي التي جعلتها تفكر في التبرع للطفلة؛ ابتغاء وجه الله”، وحينما عرضت عائلة الطفلة مبلغاً مالياً على عبير مكافأة لها لتبرعها لطفلتهم، رفضت تقاضي ولو هللة واحدة، مؤكدةً أنها أقدمت على ذلك لوجه الله وحده”.

وأوضح أن عبير العنزي مجتهدة وطموحة في عملها في مجال الصحة، حيث إنها عملت ممرضة في مختلف الأقسام بمستشفيات مدينة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت لتتسلم إدارة المراكز الصحية في المدينة، وذلك بسبب جهدها وشغفها بتطوير المجال الصحي، وثقة المسؤولين بأفكارها التي تسهم في نهضة القطاع الصحي.

استقبال حافل

وقد خرجت عبير العنزي من العناية المركزة وستكون في مدينة الجوف، يوم الثلاثاء المقبل؛ إذ وجه مدير صحة المدينة، لاستقبالها من قِبل جميع منسوبات “الصحة”، وإقامة حفل وتكريم خاص لها.

ويقول صلاح: “أتمنى أن تصل قصة الممرضة عبير العنزي للملك سلمان بن عبد العزيز؛ حتى يتم تكريمها بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى؛ إذ إنها تستحق ذلك، رغم أنها كانت تنوي القيام بالتبرع بسرية تامة دون خروج الأمر للإعلام أو الصحف، ولم تكن تبغي من ذلك شيئاً”.

وأضاف: “إلا أن تغريدة وزارة الصحة عبر تويتر، هي التي نشرت القصة في السعودية، وبعد ذلك اضطررنا إلى التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة لكثرة اتصالات”.

وزارة الصحة السعودية ✔@SaudiMOH شكراً لـ #الممرضة_عبير_العنزي التي سطرت أروع الأمثلة بالعمل الإنساني في إنقاذ حياة طفلة بتبرعها بجزء من كبدها#تمريضنا_فخرنا

وكشف صلاح العنزي أن عبير تلقت اتصالاً هاتفياً من وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، حيث ثمّن العمل الذي قامت به الممرضة، مؤكداً أصالة معدنها ورسوخ المفاهيم التمريضية وقيمها الإنسانية الجليلة لديها.

كما أقامت إدارة مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية احتفالاً تكريمياً للممرضة عبير، قبل مغادرتها المستشفى، بحضور المدير العام للإدارة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية اللواء د. سليمان المالك، يرافقه المدير العام التنفيذي للمدينة اللواء طبيب سعود الشلاش، وعدد من ضباط وأطباء القوات المسلحة.

وقدموا لها مبالغ مالية وهدايا عينية، فضلاً عن شهادة شكر وتقدير لمبادراتها الإنسانية النادرة بتبرعها بجزء من كبدها لطفلة لا تقرب لها ولا تعرفها حتى.

وفي السياق ذاته، دشن نشطاء الشبكات الاجتماعية في السعودية هاشتاغ “ممرضاتنا_فخرنا” و”#الممرضة_عبير_العنزي “، معربين عن فخرهم بالممرضات السعوديات، وعلى رأسهم الممرضة عبير العنزي.

محمد القحطاني @abngahtan ما قامت به هذه الممرضة الكريمة الوفية يلجم أفواه من يشكك بمهنية وإنسانية بناتنا وأبنائنا متى ننصف أنفسنا قبل ان ينصفنا غيرنا #تمريضنا_فخرنا