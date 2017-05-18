تحت شعار ( معاك لنرعاك).. مدير صحة الرياض يفتتح فعاليات الاحتفال بيوم التمريض الخليجي

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور / ناصر بن فالح الدوسري الاحتفال بيوم التمريض الخليجي تحت شعار “معاك لنرعاك”بحضور عام الادارة العامة لشوون التمريض بوزارة الصحة الدكتورة / رجاء جاد الحق

وعميد كلية التمريض بجامعة الملك سعود الدكتور / أحمد أبو شايقة ومساعدين ومدراء الادارات بالشؤون الصحية وعدد من مدراء مستشفيات المنطقة وشهد الحفل ال ي اقيم بالقاعة الكبرى بصحة الرياض كلمة لمديرة ادارة التمريض بصحة الرياض الاستاذه فاطمة الذياب اثنت علئ افراد هذه المهنة العظيمة التي يطلق على من ينتميي لهذه المهنة بملاك الرحمة؛ وذلك للدور الإنسانيّ الذي يؤديه في المراحل العلاجية المختلفة، ومن الناحية الطبية فإنّ هذه المهنة تُحقق الشمول في الخدمات الطبية المُقدَمة، وتسعى بها نحو الكمال. ثم اعلنت الاستاذه فاطمة الذياب عن مسابقة المسابقة العلمية علئ كأس صحة الرياض (الماراثون العلمي) واللتي تقام لاول مرة وكانت ضمن فعاليات يوم التمريض الخليجي وشارك فيها 20 مستشفئ واكثر من 80 متسابقاً وكانت المنافسة النهائية بين مستشفئ عفيف ومستشفئ الزلفي ثم القى عميد كلية التمريض بجامعه الملك سعود الدكتور / أحمد بو شايقه اثنى ع الجهود التي تقوم بها الشوون الصحية بالمنطقه وشكر ادارة التمريض ع تعاونها الدايم في تبادل الخبرات والتعاون على صعيد مجال المهنه وحرص على تكثيف الدورات العلمية التي تقوم بها الشوون الصحيه

كما القت مدير عام الادارة العامة لشوون التمريض بوزارة الصحة الدكتورة / رجاء جاد الحق

ذكرت عند رؤيتي لمسيرة التمريض المثالي شعرت بالفخر اني ممرضه ⁧وشكرت التمريض المثالي وحرصتهم على مواصلت النجاح ومزيدا من التطور في مجالات المهنه كما القى راعي الحفل الدكتور الدوسري كلمته قدم من خلالها شكره للقائمين علئ ا علئ هذا الحفل الذي يخدم كافة شرائح التمريض مشيرا الى ان اعلى نسبة للمشاركين في الحد الجنوبي هم من هيئة التمريض الذين ينتسبون لصحة الرياض وفي الختام تم تكريم عدد من الممرضين والممرضات نظير مايقدمونه من خدمة مميزة للمرضى ..

بعدها قام راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للفعاليات