ألتقى فريق عمل حملة “وطن بلا مخالف” أمير القصيم: وطن بلا مخالف حملة لسلامة الوطن وخلوه من المخالفين

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الجهود المبذولة من فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” ، في ظل المتابعة والدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، وأثنى سموه على الحملة والتي تهدف إلى القضاء على مخالفي نظام الاقامة والعمل وتعقب المخالفين لتسوية أوضاعهم ، وفق عمل وطني له أبعاد كبيرة جداً على الوطن وأمنه واقتصاده ، يسهم في حماية الحدود وأمن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين ، مشيداً بالدور الكبير الذي يبذله رجال الأمن للحفاظ على أمن ومكتسباته ، وأكد سموه على أهمية استشعار الأمانة من قبل المسؤولين والمواطنين ، مبيناً سموه أنه عندما يصل عدد الأجانب بنسبة 40% من عدد السكان تعلن حالة الطوارئ ، ودعا سموه إلى أهمية عدم إيواء المخالفين أو التستر عليهم ، وأن يكون الجميع غيور على وطنه وحمايته ، واستشعار الأمن ، والتفاعل مع الحملة لتخرج لنا نتائج إيجابية ، حاثاً جميع القطاعات الحكومية والأهلية بالتعاون مع القطاعات العسكرية لنجاح الحملة والقضاء على المخالفين ، وأن يكونوا عوناً للحملة ، تجاه المخالفين الذين هم معول هدم على الوطن .

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة ، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود اللواء جمعان بن أحمد الغامدي وأعضاء الفريق الذين يزورون المنطقة حالياً ، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب ، ووكلاء الأمارة ، ومسؤولي القطاعات الحكومية والعسكرية بالمنطقة ، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم باللواء الغامدي والوفد المرافق له , متمنياً لهم طيب الإقامة في المنطقة , والتوفيق والسداد في الأعمال المناطة بهم ، واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل من اللواء الغامدي عن أعمال الفريق الذي يمثل قطاعات وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، مبيناً أهداف الفريق في الوقوف ميدانياً وتذليل المعوقات في تطبيق عمل الحملة، والعمل على سرعة الإنجاز والتواصل مع الجهات المعنية كافة ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما لقيه الفريق من دعم ومتابعة من سموه ، ومن الجهات المشاركة بالمنطقة ، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذه الحملة الوطنية .

لافتاً إلى أن حملة وطن بلا مخالف لعام 1438هــ ، دشنتها وزارة الداخلية لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود , وتهدف لمنح مهلة زمنية لمغادرة المخالفين الأراضي السعودية بدون توقيع عقوبات والتي كان على رأسها عقوبة الحرمان من العودة مرة أخرى للمملكة .

وكشف مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب عن أن عدد من تم ضبطهم منذ بداية هذه الحملة مطلع شهر رجب الماضي وحتى اليوم بالقصيم ٣٨٢٢ مخالفاً للإقامة والعمل ، وعدد المقبوض عليهم من المخالفين منذ بداية العام الحالي وحتى يومنا هذا ٢١٣٤٤ مخالفاً للإقامة والعمل ، لافتاً إلى أن هذا يأتي استمرارً لما تؤديه الجهات الامنية من دور بارزٍ بهذا الخصوص حيث بلغ من تم ضبطهم خلال العام الماضي ٣٣٠٦٦ مخالفاً .

وقدم اللواء الطالب شكره وتقديره الجزيل لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ على ما يجده في الجهاز الأمني من دعم واهتمام كريم من سموهما كان له الأثر الكبير فيما تحقق من نتائج مرضية على أرض الواقع مما أسهم وبحمد الله عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة ، مقدماً شكره لفرع وزارة العمل بالمنطقة على اسهامه ومساندته لهم في عمليات الضبط والمتابعة ، ولمدير جوازات المنطقة ومدير السجون لما يبذلونه من جهود كبيرة وادوارٍ فاعلة في هذا المجال ، منوهاً بما تجده الأجهزة الأمنية من التزام المواطنين والمقيمين وحرصٍ على التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ، ومبادرتهم بالإبلاغ عن كل مخالف