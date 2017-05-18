 مستشفى الولادة والأطفال يحتفل بـاليوم العالمي لغسل الأيدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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مستشفى الولادة والأطفال يحتفل بـاليوم العالمي لغسل الأيدي

مستشفى الولادة والأطفال يحتفل بـاليوم العالمي لغسل الأيدي
المناطق_نجران

احتفل مستشفى الولادة والأطفال ممثل بقسم مكافحة العدوى ، صباح اليوم  باليوم العالمي لغسيل الأيدي  للعام الحالي 2017م، بشعار ” واجهوا مقاومة المضادات الحيوية – الأمر بأيديكم ” .

واشتملت الفعالية على استعرض طرق غسيل الأيدي من قبل كوادر طبية في قسم مكافحة العدوى ، بالإضافة إلى شرح طرق تعقيم الأيدي وتطهيرها وتم إلقاء محاضرة عن الأخطاء الشائعة لغسيل اليدين و عرض الطرق الصحيحة لغسل اليدين بالماء و الصابون ، حيث يمثل اليوم العالمي لغسيل اليدين مبادرة عالميه من اجل تعميق مفهوم النظافة البدنية من خلال خطوة بسيطة تبدأ بغسل اليدين بالماء و الصابون وتعد هذه الخطوة أكثر التدابير الصحية فعالية و الأقل تكلفة وتمثل خط دفاع منيع ضد العديد من الأمراض.

وفي نهاية الاحتفالية كرم مدير المستشفى الموظفين المشاركين في تنظيم هذه الاحتفالية 

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