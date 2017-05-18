ممرضة سعودية تحصد أول جائزة عالمية على مستوى الشرق الأوسط

كرمت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة مجمع الأمل للصحة النفسية تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للتمريض الممرضة سعاد الصاعدي بجائزة ديزي العالمية كأول ممرضة تحصل على الجائزة في الشرق الأوسط للمستشفيات النفسية استحقتها بشكل استثنائي كممرضة أكثر عطفاً ورحمة بالمرضى.

وفي سياق حفل التكريم تم عرض القصة الإنسانية للممرضة سعاد مع إحدى المريضات المصابة بحالة اكتئاب شديدة بعد وفاة والدها، حيث كانت الممرضة تعمل كمشرفة للطوارئ حينها ونشأت بينها وبين المريضة علاقة وثيقة أثناء مراجعة المريضة للطوارئ، وفي أحد الأيام كانت المريضة تراجع قسم الطوارئ برفقة شقيقها وفي لحظات معدودة قامت بالهروب من الطوارئ متجهة إلى سطح المبنى لإلقاء نفسها فما كان من شقيق المريضة والممرضة سعاد سوى اللحاق بها حيث احتضنت الممرضة المريضة مضحية بنفسها دون التفكير بأطفالها الأربعة، وتراجعت المريضة عن إلقاء نفسها والعودة لاحتضان الممرضة في مشهد إنساني واستثنائي.