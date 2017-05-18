ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بجازان

جازان – قاسم الزرعي

صادرت بلدية مركز الحقو بجازان أكثر من 3 كجم من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وذلك ضمن الحملات الرقابية التي يقوم بها قسم الرقابة الصحية في إدارة الخدمات ببلدية مركز الحقو بمحافظة بيش بجازان، وذلك تزامنا مع دخول شهر رمضان.

وأوضح مدير إدارة صحة البيئة وجدي كميت أن الفرق الرقابية باشرت المواقع المستهدفة، وتم خلال الجولات التأكد والتنبيه على ضرورة اكتمال الاشتراطات لمستودعات وأماكن تخزين المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات وإغلاق بعض المحلات المخالفة، حيث بلغت إجمالي المصادرات (30 كجم) تنوعت بين المواد الغذائية.

وأكد كميت على استمرار الجولات الرقابية المكثفة خلال شهر شعبان وشهر رمضان نظرا لما يشهده الموسم إقبال كبير على شراء المواد الغذائية،والذي قد يستغله بعض ضعاف النفوس في بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء.