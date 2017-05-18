 صحة نجران تنفذ ورشة عمل عن الخطط الإستراتيجية والمستقبلية للنقاط الاستشارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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صحة نجران تنفذ ورشة عمل عن الخطط الإستراتيجية والمستقبلية للنقاط الاستشارية

صحة نجران تنفذ ورشة عمل عن الخطط الإستراتيجية والمستقبلية للنقاط الاستشارية
المناطق_نجران

نفذت صحة نجران ممثلة في برنامج مكافحة التدخين وإدارة التوعية وتعزيز الصحة بالصحة العامة ورشة عمل بعنوان ( الخطط الإستراتيجية المستقبلية للنقاط الاستشارية الصحية) بين برنامج مكافحة التدخين وإدارة التوعية وتعزيز الصحة ومناقشة مؤشرات الأداء لبرنامج مكافحة التدخين للعام الحالي بمقر البرنامج بالمديرية لمدة يوم .

وذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة محمد علي آل منجم وقد استهل برنامج الدورة المساعد للصحة العامة بكلمة تشجيعية لفريق العمل التوعوي وحثهم علي مواصلة العمل لإنجاح الأعمال التوعوية والوقائية وقدم ورشة العمل مدير برنامج التدخين احمد آل صياح والدكتور ضياء الدين  بتوضيح الهدف من المثقف الصحي والدور المناط له في إيصال المعلومة الصحيحة وتأتي هذه الورشة لمعرفة دور برنامج مكافحة التدخين في الخدمات التوعوية والوقائية والعلاجية والتعريف بأنظمة مكافحة التبغ والسعي علي إيجاد الحلول المناسبة في التنسيق مع أمانة المنطقة في ذلك.

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