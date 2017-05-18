أمير الباحة يستقبل مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة ويتسلم تقريراً مفصلاً عن برامج ومناشط الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران الكريم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة علي بن خميس البيضاني وأعضاء الجمعية الذين قدموا لسموه تقريراً عن برامج وأنشطة الجمعية التي نفذتها خلال الفترة الماضية وما ستقدمه من فعاليات خلال الفترة القادمة واستمع سمو أمير منطقة الباحة إلى شرح من مدير الجمعية حول منجزات الفرع وعن أبرز البرامج والفعاليات التي سينظمها خلال صيف هذا العام .وفي ختام الاستقبال نوه سمو امير المنطقة بالجهود الكبيرة والبرامج المتنوعة التي يقوم بها فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة طيلة أيام العام مشيداً سموه بنوعية برامج الجمعية التي تستهدف مختلف فئات وأطياف المجتمع .

مشيدا بالمشاركات المميزة للفرع في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية

بعدها تسلم سموه هدية تذكارية مقدمة من لجنة التصوير الضوئي بالجمعية.

من جهة ثانية تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً مفصلاً عن برامج ومناشط الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران الكريم خلال الفترة الماضية في جميع فروعها بمحافظات ومراكز منطقة الباحة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن احمد القرني ، ورئيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني ، ورؤساء أفرع الجمعية بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة .

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الدكتور الزهراني عما تضمنه التقرير من إحصائيات للشؤون التعليمية بالجمعيات ، مستعرضاً الإحصائيات الخاصة بعدد الجمعيات في المنطقة البالغ عددها 9 جمعيات يدرس بها 12 ألف طلاب وطالبة ، يلتحقون بنحو 488 حلقة تحفيظ قرآن .

وبين أن الجميعة قامت مؤخراً بتكريم 733 حافظ وحافظة للقران الكريم ، مؤكداً بأن الجمعية تعمل على النقلة من الادارة الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم ، شاكراً سموه الكريم على دعمه واستقباله لهم .

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير من أعمال جليلة وجهود مباركة لخدمة وتعليم كتاب الله عز وجل ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بفضل الله ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من رعاية واهتمام بالغين بتقديم كل ما من شانه خدمة كتاب الله والحفاظ عليه .

وأكد سموه على أهمية تكريس مبدأ الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الغلو والتمسك بسماحه الإسلام والرفض لكل ما يشوهه، متمنياً سموه لهم التوفيق لكل مافيه تعليم كتاب الله وتخريج الحفظة ليكونوا نافعين لدينهم ثم لوطنهم .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري