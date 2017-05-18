 الغامدي مديراً لعلاقات فرع وزارة العمل بمنطقة مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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الغامدي مديراً لعلاقات فرع وزارة العمل بمنطقة مكة

الغامدي مديراً لعلاقات فرع وزارة العمل بمنطقة مكة
المناطق_عادل الزهراني

اصدر الدكتور محمد  القحطاني  مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعية بمنطقه مكه المكرمه قراراً  بتعيين الاستاذ أحمد بن محمد الغامدي مديراً لإدارة العلاقات العامه والإعلام بفرع الوزارة بالمنطقه ..
ويذكر  بأن الاستاذ احمد الغامدي  لديه  العديد من  الدورات التدريبية والمشاركات الاعلاميه   ويعتبر صديق  للإعلاميين
وقد عمل  مديراً  للعلاقات العامه والمركز الإعلامي بأمانه جدةً
ومدير اً  للعلاقات العامه بمكتب وزير العمل  وسكرتيرا  للوزير  .
ابوعزام  عضو في  العديد من  الجمعيات والمنتديات الاعلاميه والثقافية بجدة  …
وهو  خريج  الاقتصاد والعلوم السياسية  من جامعه الملك  عبدالعزبز  ..
نتمنى  له  التوفيق  ومزيداً من  التنسيق  والتعاون مع  الاعلام وايصال صوت  الوزارة  لهم  وتقبل كل  الانتقادات والمقترحات   ..

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