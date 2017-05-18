أمير القصيم يتسلم التقرير النهائي لمهرجان الغضا ويكرم الرعاة وشركاء التنظيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ظهر اليوم الخميس في مكتبة بديوان إمارة المنطقة محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبد الرحمن السليم وشركاء التنظيم ورعاة مهرجان الغضا في محافظة عنيزة

وقدم محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية عبد الرحمن السليم مع المشرف التنفيذي لمهرجان الغضا عبد الله إبراهيم الشمسان لسمو أمير المنطقة التقرير النهائي للمهرجان الذي امتد لـ 20 يوماً والذي يشمل على عدد من الصور الفوتوغرافية والتغطيات والأعمال المتنوعة التي أقيمت بالمهرجان , بالإضافة إلى الشراكات التي أقيمت مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية داخل المهرجان , مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل للسياحة والمهرجانات التي تعكس واقع جمال المواقع السياحية والتراثية بها .

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أن ماقدم في مهرجان الغضا يعكس أنموذجاً رائعاً للسياحة في منطقة القصيم والتي تنعكس على ترفيه وإسعاد الأسرة , منوهاً سموه بأنه يجب أن يرافق العمل في القطاع السياحي فائدة للزائر تنعكس على المنطقة وثقافتها وقيمها , وأن على أبناء المنطقة عكس تلك الثقافة لزوارها في كافة المحافل والمهرجانات , مقدماً شكره لكل من عمل واجتهد سواء من جهات الحكومية أو أهلية على كل ما قدم من جهود وأعمال وفعاليات في المهرجان .

حضر اللقاء مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة القصيم عبد العزيز السناني