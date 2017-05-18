استشهاد مواطن أحوازي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإيراني

اندلعت اشتباكات بين مواطنين أحوازيين وقوات الأمن الإيراني في حي “الملاشية”، أمس الأربعاء استشهد خلالها مواطن أحوازي طبقا لما نقله شهود عيان.

وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز”أحوازنا” أن قوات كبيرة من الأمن وجهاز الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني طاردت أحوازيَينِ كانا يستقلان دراجة نارية في حي “الملاشية” غربي الأحواز العاصمة ليل أمس الأربعاء “17 مايو”.

وبعد أن اصطدمت دراجتهما في شارع “16” في حي الملاشية ترجلا الأحوازيان واشتبكا مع قوات الاحتلال بأسلحة الرشاش، نتج عنها استشهاد المواطن الأحوازي عدنان “قاسم الحرداني” البالغ من العمر “29” عاما وجرح مواطن أخر لم تعرف هويته.

وأضافت مصادرنا أن أثناء الاشتباكات هرعت عشرات السيارات التابعة للأمن والاستخبارات إلى موقع الحادث وطوقت كافة الطرق المؤدية لحي “الملاشية” بحثا عن المواطن الأحوازي الذي جُرِحَ .

وفي سياق منفصل هاجم مقاومان أحوازييان في مساء الثلاثاء “16 مايو” ، سيارة تابعة لقوات الأمن في مدينة “الفلاحية” وأمطراها بوابل من الرصاص.

وفي سياق آخر انتشر مقطعا مصورا التقطته أحدى الكامرات المنصوبة في بنك صادرات في مدينة “الفلاحية” عن قيام مقاوم أحوازي بحرق البنك وهروبه من المكان.

يذكر أن المقاومة الوطنية الأحوازية هاجمت في فجر يوم الاثنين الماضي مخفر رقم “2” في حي “مجاهد” جنوب غربي الأحواز العاصمة مما أسفر عن مقتل عنصرين من الأمن اليراني واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة.