 شؤون المرأة بالرياض تعرف بـ”20″ بنداً في لائحة نظام العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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شؤون المرأة بالرياض تعرف بـ”20″ بنداً في لائحة نظام العمل

شؤون المرأة بالرياض تعرف بـ”20″ بنداً في لائحة نظام العمل
المناطق_الرياض

في اطار التعاون المشترك بين ادارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والغرفة التجارية الصناعية  نُظمت  عدة محاضرات تعريفية عن نظام العمل  في المملكة العربية السعودية لطالبات البرنامج التأهيلي ” اعداد وتأهيل مسؤولة موارد بشرية ”  بفرع السيدات بغرفة الرياض .

وشرحت المدربتان مشاعل المحسن ومشاعل الضويحي نظام العمل  في المملكة ، وقواعد التشغيل لبعض الفئات الخاصة ” تشغيل النساء-تشغيل المعوقين-تشغيل الأحداث-تشغيل الأجانب ” وعقد العمل وعناصره ، وابرام عقد العمل ، وإثباته ، وعقود العمل ذات التنظيم الخاص ، واثار عقد العمل ، وواجبات صاحب العمل ، وواجبات العامل ،والعقوبات التأديبية ،والأسباب العامة والخاصة لانتهاء عقد العمل ، والحالات الخاصة لإنهاء عقد العمل، وآثار انتهاء عقد العمل ،والجهة المختصة بالفصل في المنازعات العمالية ، والمواد والقواعد التي يجب على مدير الموارد البشرية الالتزام بها للمحافظة على سير العمل بالمنشأة ، اضافة الى  الوقاية من مخاطر العمل و الحوادث الصناعية و إصابات العمل .

وذكرت مديرة ادارة شؤون المرأة مها المزيد ان من ضمن اهداف ادارة شؤون المراه نشر الوعي ورفع الثقافه بنظام العمل ولوائحه والقرارات الصادره المنظمة له ونشرها بين افراد المجتمع من اصحاب العمل وعاملات وطالبي عمل .

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