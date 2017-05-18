مدير الأمن العام يدشن موقع مكتب إدارة المشاريع التطويرية

دشـن معالي مدير الامن العام الفريق عثمان بن ناصرالمحرج بعد ظهر يوم الخميس 22/8/1438هـ بمقر الامن العام وبحضور الاستاذ عبدالرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة “علم” موقع مكتب ادارة المشاريع التطويرية بالامن العام بالشراكة مع شركة علم وافتتاح المعرض المصاحب .

ويهدف هذا المكتب لرفع كفاءة وفعالية الأداء في كافة إدارة المشاريع بالأمن العام بشكل فعال والاستفادة من التقنيات والاساليب الحديثة في إدارة المشاريع لمتابعة سير عمل المشاريع وتوحيد الجهود وتحسين الخدمات المقدمة.

وقد عبر معالي مدير الامن العام الفريق المحرج خلال حفل التدشين على اهمية التقنية وتطوير قدرات العاملين التي من شانها اختصار الوقت والجهد والإسهام في دفع عجلة التطوير الى الامام الامر الذي ينعكس ايجابياَ على تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمديرية العامة للامن العام والمشاريع المنبثقة منها لمختلف إداراتها وقياس مدى تحقيقها للاهداف ورفع التقارير لمتخذي القرار لتحسين القدرة في اتخاذ القرارات من خلال تحــسين اَليات الوصول إلى المعلومات ومعالجة اوجه القصور ان حصل والنهوض بالايجابيات خاصة في مهام الشرطة والمرور وامن الطرق والدوريات الامنية .

وأضاف معاليه ان هذا المكتب يضفي مزيد من الشفافية في التنفيذ وتوفير المعلومات باستخدام أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في إدارة المشاريع لمتابعة ومراقبة تنفيذ سير عمل المشاريع للحصول على أفضل النتائج المرجوة وتجدر الاشارة الى هذا المكتب يعنى بدعم و متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم دور كبير في التأثير المباشر على تحقيق أهدافه اضافة الى رفع القدرة على تنفيذ المشاريع حسب الاولويات والاهداف المرجوة وبمستوى عالي من الكفاءة والجودة استناداً على أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال اضافة الى جمع بيانات المشاريع و تحليلها وإظهار النتائج في رسومات بيانية ومؤشرات أداء تجعل من السهل معرفة الخلل حيالها.

هذا وقد حضر حفل التدشين مساعدو مدير الامن العام وقادة القوات ومدراء الادارات ومستشاري مدير الامن العام.