 الصحة: ارتفاع ضغط الدم لا يصاحبه أعراض ولذلك يسمى القاتل الصامت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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الصحة: ارتفاع ضغط الدم لا يصاحبه أعراض ولذلك يسمى القاتل الصامت

الصحة: ارتفاع ضغط الدم لا يصاحبه أعراض ولذلك يسمى القاتل الصامت
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن ارتفاع ضغط الدم لا يصاحبه في الغالب أعراض، ولذلك يسمى بالقاتل الصامت، لكن الأعراض إن وجدت فهي تتمثل في الصداع الشديد، وتسارع نبضات القلب، والشعور بالدوار .
وعرضت (الصحة) عبر إنفو جرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في تويتر طريقة تشخيص ضغط الدم، التي تتم من خلال أخذ قراءة (قياس) لضغط الدم بانتظام، التي تبين مستوى ضغط الدم، وضغط الدم الانقباضي، وضغط الدم الانبساطي، مشيرة إلى أن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم يتم عبر عدد من الوسائل، منها، متابعة قياس الضغط بانتظام ، وتناول الطعام الصحي الغني بالفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات، بالإضافة إلى التقليل من تناول ملح الطعام، بحيث لا يتجاوز 5 غرامات يوميا ً(ملعقة شاي صغيرة)، والتقليل أيضاً من الطعام الغني بالدهون المشبعة، إلى جانب المحافظة على الوزن الصحي، وتجنب التدخين، وممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع.

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