الهلال يتوج بلقب كأس الملك على حساب الأهلي

طار فريق الهلال السعودي، بكأس خادم الحرمين الشريفين، عندما تغلب على فريق الأهلي، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في ختام الموسم الرياضي، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الأهلي بـ (3-2)، تناوب على تسجيلها المحترف السوري عمر خريبين في الدقيقة 28، ومحمد جحفلي في الدقيقة 77، وادواردو في الدقيقة 90، فيما سجل هدفي الأهلي معتز هوساوي في الدقيقة 43، وعمر السومة في الدقيقة 93.

وفرض الهلال سيطرته عندما دخل المواجهة النهائية برغبة الفوز ولا غيره، ساهم في ذلك تراجع الأهلي والنقص الذي يعاني منه الفريق، حيث أحكم الهلال قبضته على الشوط الأول، مهدداً مرمى الأهلي، إلا أن الحارس ياسر المسيليم وقف منقذاً لفريقه، حتى حانت الدقيقة 28، عندما سدد لاعب الهلال ميليسي كرة قوية باتجاه المرمى تصدى لها المسيليم، إلا أن الكرة ذهبت لخريبين الذي أودعها المرمى الخالي.

وواصل الهلال سيطرته على الشوط الأول، إلا أنه قبل أن يلفظ الشوط أنفاسه، ومن ركلة زاوية تمكن المدافع معتز هوساوي من اقتناص الكرة وسددها رأسية في مرمى المعيوف، هدف تعادل للأهلي في الدقيقة 43.

انطلق الشوط الثاني سريعاً من الطرفين، وكثرة الكرات المقطوعة في منتصف الملعب، وبدت الرغبة من الجانبين لخطف هدف مباغت.

وفي الدقيقة 55 زج المدرب الأهلاوي جروس بالمهاجم عمر السومة، بحثاً عن النتيجة، بديلاً عن عقيل بلغيث الذي غادر مصاباً، تقدم الأهلي معه إلى الأمام وهاجم المرمى الهلالي.

عاد الهلال للسيطرة بعد ذلك على مجريات الشوط، معتمداً على الأطراف من خلال عرضيات محمد البريك، وعبدالله الزوري، التي شكلت خطورة على مرمى الأهلي.

فيما اعتمد الأهلي على المرتدات من خلال انطلاقات عبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، وتيسير الجاسم.

أجرى المدرب الهلالي دياز تغييراً بنزول نواف العابد في الدقيقة 70 بدلاً عن سالم الدوسري. قابله تغيير محمد آل فتيل بدلاً عن معتز هوساوي في الدقيقة 73، من الطرف الأهلاوي.

وقبل أن تصل الدقائق إلى الـ 77، حتى تمكن المدافع محمد جحفلي، من تسجيل الهدف الثاني للهلال، عندما استغل العرضية من ركلة زاوية نفذها نواف العابد.

سارع جروس لإشراك المهاجم إسلام سراج في الدقيقة 80 بديلاً عن وليد باخشوين.

سارت الدقائق الأخيرة سريعة على الأهلاويين، بطيئة على الهلاليين، شهدت من خلالها فرص ضائعة لكلا الفريقين، إلا أن ادواردو رفض إلا أن يضع له بصمة عندما سجل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90، فيما تحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 93 سجل من خلالها عمر السومة، ليطلق الحكم البرتغالي آرثر دياز، عقبها صافرته نهاية المباراة بفوز الهلال.