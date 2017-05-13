 مصرع شخص وإصابة 22 آخرين في حادث دهس استهدف المارة في مدينة نيويورك الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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مصرع شخص وإصابة 22 آخرين في حادث دهس استهدف المارة في مدينة نيويورك الأمريكية

مصرع شخص وإصابة 22 آخرين في حادث دهس استهدف المارة في مدينة نيويورك الأمريكية
المناطق _واس

لقي شخصاً على الأقل مصرعه اليوم وأصيب 22 آخرون في حادث دهس في ساحة تايمز سكوير في ولاية نيويورك الأمريكية .
وأفادت قوات الإنقاذ والدفاع المدني في المدينة في تصريح صحفي : أن 22 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح جراء الحادث، في وقت هرعت فيه سيارات الإسعاف والشرطة إلى ساحة تايمز سكوير، وألقي القبض على السائق الذي أعلن أنه كان يقود تحت تأثير المخدر، مبينة أنه بعد عملية الاستجواب تبين أن لدى السائق سجلاً في القيادة تحت تأثير عقاقير المخدرات .
من جانبها قالت مصادر بشرطة نيويورك في تصريحات صحفية نقلتها شبكة ” سي . أن . أن ” الأمريكية : إن حادث الدهس غير مرتبط بالإرهاب

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