مصرع شخص وإصابة 22 آخرين في حادث دهس استهدف المارة في مدينة نيويورك الأمريكية

لقي شخصاً على الأقل مصرعه اليوم وأصيب 22 آخرون في حادث دهس في ساحة تايمز سكوير في ولاية نيويورك الأمريكية .

وأفادت قوات الإنقاذ والدفاع المدني في المدينة في تصريح صحفي : أن 22 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح جراء الحادث، في وقت هرعت فيه سيارات الإسعاف والشرطة إلى ساحة تايمز سكوير، وألقي القبض على السائق الذي أعلن أنه كان يقود تحت تأثير المخدر، مبينة أنه بعد عملية الاستجواب تبين أن لدى السائق سجلاً في القيادة تحت تأثير عقاقير المخدرات .

من جانبها قالت مصادر بشرطة نيويورك في تصريحات صحفية نقلتها شبكة ” سي . أن . أن ” الأمريكية : إن حادث الدهس غير مرتبط بالإرهاب