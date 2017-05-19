التحالف الدولي يؤكد تنفيذ ضربة جوية ضد ميليشيا الأسد

نفذت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش الإرهابي” اليوم ضربة جوية ضد القوات الموالية للنظام السوري قرب التنف في سوريا.

وأوضح التحالف في بيان له أن “قواته قامت اليوم بتنفيذ ضربة ضد قوات موالية للنظام السوري حيث كانت هذه القوات تتقدم داخل منطقة عدم الاشتباك في شمال غرب التنف في سوريا”.

وأضاف البيان أن “تقدم هذه القوات الموالية للنظام السوري شكل تهديدًا على القوات الأمريكية وشركائها في منطقة التنف في سوريا”، مشيراً إلى أنه “جرى تنفيذ الضربة الجوية بعدما فشلت محاولات واضحة من قبل الروس لردع القوات الموالية للنظام السوري عن التحرك جنوبا باتجاه التنف”.

وأضاف البيان أن “إحدى طائرات قوات التحالف الدولي قامت بإطلاق طلقات تحذيرية قبل تنفيذ الضربة ضد القوات الموالية للنظام السوري قرب التنف في سوريا”.

وخلص البيان إلى أن “قوات التحالف الدولي تعمل في التنف بسوريا منذ عدة أشهر على تقديم التدريب والمشورة للقوات الشريكة والمشاركة في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي”، مشيرًا إلى أن “منطقة عدم الاشتباك في قاعدة التنف في سوريا والمتفق عليها مسبقا ستبقى فعالة”.