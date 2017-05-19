بالفيديو:مواطن بسجن الحائر يروي مأساته مع أولاده بعد أن اتهموه بقتل والدتهم وشقيقهم

تناولت إحدى حلقات برنامج “ما لم تر” الذي يقدمه الإعلامي السعودي إبراهيم الفرحان على قناة mbc1 ، قصة مأساوية لأب اتهمه أولاده بقتل والدتهم وشقيقهم .

كشف ذلك النزيل في سجن الحائر ، أحمد مباركي ، موضحاً أن المحكمة أصدرت حكمًا ضده بالقصاص نتيجة اتهامه بقضية قتل زوجته ، وولده.

وقال “مباركي” : “أنا إمام مسجد ولن أقوم بأعمال لا ترضي الله، وزوجتي التي اتهموني بقتلها زعلت مني بعد زواجي من أخرى، وسبب موتها لأنها تعاني أمراضًا أخرى تسببت في وفاتها بحسب تقرير طبي”.

‏ويرى الأب أن أبناءه تنكروا له، ولَم يعاملوه مثل الآباء في البر به ، مشيرًا إلى أن أولاده يسعون إلى التخلص منه بشكل نهائي ما جعلهم يتآمرون عليه في أكثر من قضية.

مضيفاً أن أولاده ارتكبوا فيه “العقوق” بعد اتهامه باتهامات عدة من ضمنها قضية القتل وممارسة الجنس مع الخادمة، والتي تم تبرئته منها في وقت سابق.