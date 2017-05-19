عمال نظافة يعثرون علي “حافظة نقود” بمحافظة عنيزة.. والبلدية تكرمهم المناطق _عنيزه

أعاد عامل نظافة ومشرفه، يتبعان بلدية محافظة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم، محفظة تحتوي على مبلغ 4 آلاف ريال عثر عليها أثناء أدائه لعمله، ضارباً بفعله أروع الأمثلة في الأمانة. وبين مقطع فيديو وثقه مواطن شرح فيه تفاصيل الواقعة بأن العامل أثناء شغله عثر على المحفظة وبها بطاقات صاحبها ومبلغ 4 آلاف ريال كاملة، فمن أمانته ذهب لرئيسه وأبلغه بالأمر، ووصل الأمر لإدارة البلدية، التي بدورها أرجعت المحفظة لصاحبها بعد التوصل له. وأظهر الفيديو تكريم إدارة البلدية بمكافأة العامل ومشرفه على أمانتهما، كذلك قام صاحب المحفظة بمنحهما مبلغاً مالياً نظير أمانتهما، كما بادر المواطن الذي وثق الواقعة بمكافأتهما أيضا. وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأمانة العامل ومشرفة، مقدمين الشكر للبلدية وصاحب المحفظة والمواطن على تكريمهم