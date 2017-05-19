نوّخ العالم على أرض الرياض.. جديد “خالدالفيصل”

قصيدة جديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، يستبق بها عقد القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض، والتي تجمع قادة عرب ومسلمون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار “العزم يجمعنا” للتباحث حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

“الفيصل” ألمح في أحد أبيات القصيدة والتي اشتقت اسمها منه إلى موضوعها:

“ونوّخ العالم على أرض الرياض *** العـــــــرب والمســـــــــلمــين و “عمّ ســـــــــــامْ”

يعقــــدون الراي بحــــزام السعـــــــود *** ودارنــــــا صـــــــارت على الدنيـــــا سنـــام

وانتــهـــــــــض سلمــــــانهــــــــــــــا زيــــزومهـــــــــــــــا *** ذُخر من ينصاه إذا اشتد الزّحام