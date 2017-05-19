الجدعان : في 2030 لن يهمنا سعر النفط وإن وصل “صفر”.. وهذه حقيقة الاستثمارات الأمريكية في السعودية

أكد وزير المالية محمد الجدعان، مساء يوم الأربعاء، أن المملكة بحلول سَـــنَــــــة 2030 لن تهتم بأسعار النفط، حتى إذا وصلت “صفراً”، وأن الاقتصاد السعودي يمضي قدماً للابتعاد عن النفط كمصدر أساسي لنموه.

وَقَالَ “الجدعان”، في مقابلة مع شبكة “CNN” الأمريكية: ‘‘إن المملكة، لن تتأثر إن وصل اسعـــــار برميل النفط إلى 40 دُولاَرَاً في سَـــنَــــــة 2020، وذلك بموجب خطة التحول الوطني؛ لأنها ملتزمة بالعمل على تنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص اعتمادها على النفط”.

وبشأن إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية، أَوْضَحَ وزير المالية أن ذلك كان بهدف تعزيز النمو في وقت كنا نشعر فيه بالقلق البالغ من ســعر النفط، وضغوط أخرى على الاقتصاد.

وأردف “الجدعان” بقوله: “ولكن بعدما رأينا الخطة تتكشف، هذا وقد قرر الملك أن الوقت قد حان لضخ تمويل أكبر بأيدي الشعب، وهذا في الحقيقة سيساعد على نمو الاقتصاد”.

وردًا على سؤال حول صفقات الأسلحة التي قال المذيع إنها تصل لـ مائة مليار دولار وأربعين مليار دولار لتحسين البنية التحتية، أكد الجدعان أن وجود استثمارات واضحة للسعودية في أمريكا؛ لكن سيكون هناك فوائد واضحة تعود على المملكة منها، وفرص عمل واستثمارات يستفيد منها الجانبان، وسنرى ذلك عندما نعلن عن الاتفاقيات خلال الأيام المقبلة ولا الطرفان سيستثمر.

وعن تغيير السياسة الاقتصادية للمملكة بتخفيض رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20 %، قال الجدعان إننا قمنا بعدة إصلاحات كبيرة، من هذه الإصلاحات “الرواتب” فقد قرر الملك أن الوقت حان لضخ تمويل أكبر بأيدي الشعب وهذا في الحقيقة سيساعد على نمو الاقتصاد.

وعن ضرائب التي تفرض على المواطنين وغيرهم من المقيمين بالمملكة، قال: “نحن نمضي مع إخوتنا في الخليج ونفرض ضرائب، وفيما يتعلق بغير المقيمين، أضاف الجدعان لن نفرض أي ضريبة على رواتب على غير المقيمين أبدا ليس قبل 2020 على الأقل لا على الشعب السعودي أو الوافدين المقيمين”.

وتابع الجدعان ردًا على سؤال: “إذا ظل الحديث عن نفط بـ50 او 55 دولار وتعايش السعودية مع ذلك في العام 2020 هل يعني ذلك أن الخطة قد فشلت؟ قائلا: “لا نهتم كثيرا ما إذا كانت الأسعار 40 أو 45 ، 50 أو 55 فبذلك الوقت نخطط أن نكون قد تركنا اعتمادنا اقتصاديا على النفط، ونأمل أنه بحلول على 2030 لن آبه إذا كان سعر النفط صفر، مع أنني أود أن يكون سعره 100 أو 150”.

وردًا على سؤال رأينا زيادة في سعر البترول والمياه والكهربا هل السعوديون جاهزون فعلا بدعم خطة ولي ولي العهد؟ أجاب الجدعان: “هم يفهمون أن أسعار النفط المتغيرة والمتقلبة لا تستطيع أن تكون المصدر الأساسي والوحيد لدعم الاقتصاد نحن في السعودية بحاجة إلى أن نتصرف فعلا على أننا قادة العالم العربي والإسلامي فنحن في قلب ذلك العالم وسوف نستفيد من كل ذلك لتحسين الاقتصاد ونؤمن حياة أفضل لشعبنا”.