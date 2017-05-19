بالفيديو.. مستشفى بالمجمعة تنقل مريضاً في صندوق “وانيت”.. ومصادر تكشف ملابساته

وثّق مقطع فيديو متداول قيام مستشفى حوطة سدير بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض بنقل مريض في صندوق سيارة “وانيت” بشكل غير لائق، فيما أبدى متناقلو الفيديو غضبهم من المشهد، متسائلين عن سبب لجوء المستشفى لتلك الطريقة في نقل المريض.

وأظهر الفيديو عدة أشخاص يحيطون بمريض محمول على ناقلة المرضى وتوصيله إلى سيارة وانيت أمام مدخل المستشفى، تمهيداً لحمله ووضعه داخل صندوق السيارة، التي جهزت لهذا الأمر بفرش غطاء بأرضيتها.

بدورها ذكرت مصادر أن إدارة المستشفى رفضت طلب أسرة المريض بنقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى منزله مُكتفية بطاقم التمريض الذي ساعد في حمل المريض إلى صندوق الوانيت، لافتةً إلى أن المريض مسن ويعاني من كسور في منطقة الحوض.