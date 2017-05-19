استمرار الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الجمعة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ،المدينة المنورة ،حائل والقصيم وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض. كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.