 البشير يعتذر عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية “لأسباب خاصة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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البشير يعتذر عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية “لأسباب خاصة”

البشير يعتذر عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية “لأسباب خاصة”
المناطق - السودان

قدم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اعتذاره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عدم حضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي سيحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة  الرياض يوم الأحد.

 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الرئيس عمر البشير اعتذر لأسباب خاصة، وكلف مدير مكتبه وزير الدولة في رئاسة الجمهورية، الفريق طه الحسين، بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها.

وأعرب البشير عن أمله في أن تكلل القمة بالنجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين، وأن تأسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

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