 ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة للجيش جنوبي ليبيا إلى 134 قتيلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة للجيش جنوبي ليبيا إلى 134 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة للجيش جنوبي ليبيا إلى 134 قتيلا
المناطق - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم الميليشيات المتطرفة على مقر قاعدة براك الشاطئ شمالي مدينة سبها جنوب ليبيا إلى 134 قتيلا من الجيش الوطني والمدنيين بحسب مصادر طبية لسكاي نيوز عربية.
وذكرت المصادر من مستشفى براك العام أن من بين ضحايا المجزرة حالات قد تم ذبحهم وأخرى أطلق الرصاص على رأسها وحرق البعض الآخر علاوة على الدهس بالعربات العسكرية.

يشار إلى أن الهجوم الإرهابي كان قد نفذ ظهر الخميس عقب سيطرة تحالف الميليشيات المتطرفة على القاعدة قبل أن يستعيدها الجيش الوطني الليبي من جديد وتنسحب الميليشيات إلى قاعدة الجفرة العسكرية جنوبي سرت وقراها الأخرى بمدينة مصراتة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري إن الإرهابيين هاجموا القاعدة اعتقادا منهم بأن القوات المتمركزة بها لم تعد بعد عقب مشاركتها في عرض عسكري كبير قرب بنغازي.

وأضاف أن اللواء 12 عاد بعد قليل من بدء الهجوم.

ونعت قيادة الجيش الوطني ضحايا الهجوم مؤكدة أن ردها سيكون  قاسياً وقوياً

وأضافت في بيان “أن هذا الهجوم الغادر والجبان أكد بما لا يدع مجالاً للشك إن هؤلاء الخونة ليس لهم عهد ولا ذمة وأن قواتنا دحرتهم وستثأر لشهدائنا الأبرار بسحقهم ومحقهم في الصحراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.”

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