 “وزير العمل”: نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة لائقة للمواطنين في القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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“وزير العمل”: نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة لائقة للمواطنين في القطاع الخاص

“وزير العمل”: نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة لائقة للمواطنين في القطاع الخاص
المناطق - الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ستحسن توفير فرص العمل للمواطنين.

وقال إن برنامج التحول الوطني يتضمن عدداً من الأهداف الاستراتيجية الرامية لتطوير مستقبل العمل، وتنويع فرص التوظيف في القطاع الخاص وتشجيع القطاع غير الربحي، ويأتي من بين هذه الأهداف توفير 1.2 مليون وظيفة لائقة بالمواطنين في القطاع الخاص.

وأشار على هامش افتتاح الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين إلى أن هذا البرنامج سيعمل على ضمان حصول المواطن والمواطنة على العمل اللائق الذي سيضمن مستقبلاً مشرقاً للوطن في ضوء رؤية 2030.

وأضاف أن المملكة تعمل اليوم من أجل الغد ومن أجل المستقبل بتحدياته وفرصه المتاحة للنهوض بأوطاننا ومواطنينا.

 

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