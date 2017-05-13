الإيرانيون يصوتون اليوم لاختيار رئيس جديد من بين “3” مرشحين

بدأ الإيرانيون صباح اليوم الجمعة الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لإيران من بين “3” مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته “حسن روحاني” ومنافسه “إبراهيم رئيسي” و مصطفى هاشمي” .

وسبق هذ الانتخابات قيام مرشد الثورة الإيراني “علي خامنئي” بتوجية رسالة للإيرانين قبل أن يدلي هو بصوته في محاولة لحث الإيرانيين على التصويت.

وزعم مرشد الثورة أن الحضور الشعبي في هذه الانتخابات، سيحسن الروف الإيرانية الداخلية ويعكس للعالم قوة وصلابة الشعب وعدم استماعهم للمؤامرات

وأشار خامنئي خلال كلمته التي كنت محاولة لحث الشعب للاقبال على صناديق الاقتراع أن هذه الانتخابات، تكمن أهميتها في اختيار رئيس يمتلك القدرة على تغيير الظروف الإيرانية.

وبدأت عملية التصويت صباح اليوم الجمعة في أكثر “63” ألف مركز انتخابي في جميع المحافظات الإيرانية ومنها الأقاليم المحتلة، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وبحسب إحصاءات رسمية فإنه يحق لأكثر من “56” مليون إيراني المشاركة في التصويت.