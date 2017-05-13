 دراسة: المكسرات تقلل خطر الإصابة بـ”السرطان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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دراسة: المكسرات تقلل خطر الإصابة بـ”السرطان”

المناطق - الرياض

قال باحثون أميركيون إن تناول 57 غراما على الأقل من المكسرات أسبوعيا، أي نحو 48 حبة لوز و36 حبة كاجو، يُخفض بدرجة كبيرة احتمال عودة سرطان القولون إلى مرضى متعافين منه.

وحلل الباحثون استبيانا حول نظام غذائي مستمد من تجربة سريرية شملت 826 مصابا بالمرحلة الثالثة لسرطان القولون التي ينتشر فيها السرطان إلى العقد اللمفاوية القريبة فقط دون باقي أجزاء الجسد.

وشملت الدراسة مرضى خضعوا لجراحات وعلاج كيماوي، وأظهرت أن الذين ذكروا أنهم تناولوا 57 غراما على الأقل أسبوعيا من المكسرات، ونسبتهم حوالي 19% من المشاركين في الدراسة، تراجع احتمال عودة المرض إليهم بنسبة 42% وقل احتمال وفاتهم بالمرض بنسبة 57% مقارنة بالمرضى الذين لم يتناول المكسرات.

ويعتبر ما توصل إليه الدكتور تميدايو فاديلو بمعهد دانا-فاربر للسرطان في بوسطن وزملاؤه أحدث نتيجة تشير إلى وجود فائدة صحية لتناول المكسرات.

وقال فاديلو، الذي نشرت نتائج دراسته قبل الاجتماع القادم للجمعية الأميركية لعلم الأورام المقرر مطلع الشهر المقبل في شيكاغو، إن الفائدة الصحية تنطبق فقط على المكسرات وليس الفول السوداني أو زبدته، موضحا أن سبب ذلك ربما يرجع إلى أن الفول السوداني من البقوليات التي لها تركيبة أيضية مختلفة عن المكسرات الشجرية.

وكانت دراسة دولية توصلت في ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى أن تناول عشرين غراما من المكسرات يوميا يمكن أن يحد من الإصابة بأمراض كالسرطان وأمراض القلب، كما تساهم في تقليل نسبة خطر الموت المبكر وتقلل خطر الوفاة بالأمراض التنفسية وكذلك الإصابة بمرض السكري.

وبحسب الباحثين فإن المكسرات غنية بالألياف والمغنيسيوم والدهون غير المشبعة التي تقلل نسبة الإصابة بأمراض القلب، كما تقلل من مستويات الكوليسترول، وبعض المكسرات، خاصة الجوز، غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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