وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بالرياض

أعلن مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود عن توفر فرص وظيفية للسعوديين.

وجاءت الوظائف المعلن عنها بالمسميات التالية:

– مصمم (رمز الوظيفة D1)

– مونتير (رمز الوظيفة M1)

– كاتب سيناريو (رمز الوظيفة R1)

– مذيع صوتي (رمز الوظيفة B1)

– رسام (رمز الوظيفة P1)

– مبرمج (رمز الوظيفة T1)

– محلل بيانات (رمز الوظيفة A1)

– مترجم (رمز الوظيفة E1)

– مدقق لغوي (رمز الوظيفة C1)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع رمز الوظيفة المتقدم عليها إلى البريد الإلكتروني: jobs2017@coeia.edu.sa.