 وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بالرياض

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بالرياض
المناطق - الرياض

أعلن مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود عن توفر فرص وظيفية للسعوديين.

وجاءت الوظائف المعلن عنها بالمسميات التالية:

– مصمم (رمز الوظيفة D1)
– مونتير (رمز الوظيفة M1)
– كاتب سيناريو (رمز الوظيفة R1)
– مذيع صوتي (رمز الوظيفة B1)
– رسام (رمز الوظيفة P1)
– مبرمج (رمز الوظيفة T1)
– محلل بيانات (رمز الوظيفة A1)
– مترجم (رمز الوظيفة E1)
– مدقق لغوي (رمز الوظيفة C1)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع رمز الوظيفة المتقدم عليها إلى البريد الإلكتروني: jobs2017@coeia.edu.sa.

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