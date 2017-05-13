وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بالرياض

أعلن مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود عن توفر فرص وظيفية للسعوديين.
وجاءت الوظائف المعلن عنها بالمسميات التالية:
– مصمم (رمز الوظيفة D1)
– مونتير (رمز الوظيفة M1)
– كاتب سيناريو (رمز الوظيفة R1)
– مذيع صوتي (رمز الوظيفة B1)
– رسام (رمز الوظيفة P1)
– مبرمج (رمز الوظيفة T1)
– محلل بيانات (رمز الوظيفة A1)
– مترجم (رمز الوظيفة E1)
– مدقق لغوي (رمز الوظيفة C1)
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع رمز الوظيفة المتقدم عليها إلى البريد الإلكتروني: jobs2017@coeia.edu.sa.
التعليقات (٠) اضف تعليق