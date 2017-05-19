 روسيا تندد بالقصف الأميركي في سوريا: ضربة غير مقبولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

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روسيا تندد بالقصف الأميركي في سوريا: ضربة غير مقبولة

روسيا تندد بالقصف الأميركي في سوريا: ضربة غير مقبولة
المناطق - وكالات

نددت روسيا، الجمعة، بالقصف الذي وصفته “غير المقبول” الذي نفذه التحالف الدولي بقيادة واشنطن قرب الحدود الأردنية في شرق سوريا، بحسب ما نقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن نائب وزير الشؤون الخارجية غينادي غاتيلوف الجمعة.

ووفقا لـ”العربية”، قال غاتيلوف “أي عمل عسكري يزيد من تصعيد الوضع في سوريا يؤثر على العملية السياسية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأعمال (عسكرية) ضد القوات المسلحة السورية”، مضيفا أن القصف “أمر غير مقبول بتاتا ويشكل انتهاكا للسيادة السورية”.

وذكر غاتيلوف الذي أفادت الوكالات بأنه كان يتحدث في جنيف أن الضربة الأميركية انتهكت سيادة سوريا ولن تفيد المساعي لإيجاد حل سياسي للصراع هناك. وأضاف أن تلك الضربات أصابت مدنيين في سوريا، على حد زعمه.

وقال مسؤولون أميركيون إن القصف استهدف مقاتلين موالين للنظام السوري، بينما أعلنت دمشق أنه استهدف نقطة لجيشها.

إلى ذلك، اعترف النظام السوري، الجمعة، باستهداف الضربة الجوية التي وجهها التحالف الدولي بقيادة أميركا، الخميس، أحد مواقعه قرب الحدود السورية الأردنية.

ونقل التلفزيون السوري التابع للنظام عن مصدر عسكري قوله، إن الضربة التي نفذها التحالف على فصيل موال لدمشق أمس أصابت “إحدى نقاطنا العسكرية”.

وأضاف المصدر أن الضربات الجوية، مساء الخميس، أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، وتسببت في أضرار مادية، قائلاً إن هذا يعرقل مساعي النظام السوري وحلفائه لمحاربة تنظيم داعش، بحسب زعمه.

 

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