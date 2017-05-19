 النفط يواصل ارتفاعاته وسط آمال بتمديد اتفاق خفض الإنتاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النفط يواصل ارتفاعاته وسط آمال بتمديد اتفاق خفض الإنتاج روسيا تندد بالقصف الأميركي في سوريا: ضربة غير مقبولة اليوم.. انتخابات إيران بسيناريو هزلي مفضوح وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بالرياض دراسة: المكسرات تقلل خطر الإصابة بـ”السرطان” النواب الأمريكي يقر قانون “قيصر” لحماية مدنيي سوريا وفرض عقوبات على داعمي الأسد إسرائيل ترفع السرية عن أرشيف حرب يونيو 1967 “الشورى” يصوت على استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية.. الأسبوع المقبل الإيرانيون يصوتون اليوم لاختيار رئيس جديد من بين “3” مرشحين “وزير العمل”: نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة لائقة للمواطنين في القطاع الخاص ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة للجيش جنوبي ليبيا إلى 134 قتيلا البشير يعتذر عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية “لأسباب خاصة”

النفط يواصل ارتفاعاته وسط آمال بتمديد اتفاق خفض الإنتاج

النفط يواصل ارتفاعاته وسط آمال بتمديد اتفاق خفض الإنتاج
المناطق - وكالات

ارتفع النفط في العقود الآجلة اليوم الجمعة لأعلى مستوياته في نحو شهر وسط تنامي التفاؤل بأن يمدد كبار المنتجين تخفيضات الإنتاج لتقليص تخمة المعروض المستمرة في السوق، ويتجه برنت والخام الأمريكي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 52.79 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى له منذ 21 أبريل نيسان ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي تقارب نسبتها أربعة بالمئة.

وارتفع الخام الأمريكي 29 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 49.64 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 أبريل نيسان. ويتجه الخام لتسجيل صعود أسبوعي نسبته نحو أربعة بالمئة أيضا.

ومنذ بداية مارس آذار، تتأرجح أسعار الخام بين ما يزيد على 56 دولارا إلى أقل من 47 دولارا للبرميل مع انقسام المتعاملين في السوق حول تأثير زيادة الإنتاج الأمريكي في مقابل تخفيضات الإنتاج التي شرعت فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا.

لكن مراقبي السوق يزدادون ثقة بأن أوبك وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين سيمددون اتفاق خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار 2018. ولا يشارك المنتجون الأمريكيون في أي اتفاقات تتعلق بخفض الإنتاج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>